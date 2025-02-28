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حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لسايس أصيب في حادث تصادم بمدينة نصر

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

 أمرت نيابة مدينة نصر بالاستعلام عن الحالة الصحية لسايس أصيب في حادث تصادم بشارع عباس بمدينة نصر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي، أفاد بوقوع حادث في منطقة عباس العقاد.


وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ، وبالفحص تبين أن سيارة ملاكي اصطدمت بسايس مما أسفر عن إصابته إصابات بالغة.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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نيابة مدينة نصر مديرية أمن القاهرة غرفة عمليات النجدة

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