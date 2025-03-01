إخماد حريق بمحل هواتف محمولة بالبدرشين

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق اندلع بمحل هواتف محمولة بمنطقة البدرشين.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق بمحل هواتف محمولة بمنطقة البدرشين.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتم محاصرة كرات اللهب وإخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وصاحب المحل لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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