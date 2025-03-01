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حوادث

بعد قليل، الحكم على حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض

حمو بيكا، فيتو
حمو بيكا، فيتو

 تصدر محكمة جنح قصر النيل، بعد قليل، حكمها على مطرب المهرجانات حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض.

 

محاكمة مطرب المهرجانات حمو بيكا

 وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار عمرو عوض أمرت سابقًا، بإخلاء سبيل حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض.


وكان رجال المباحث تمكنوا من القبض على حمو بيكا بمنطقة الزمالك لتهربه من أحكام قضائية، وحرروا محضرًا بالواقعة في قسم شرطة قصر النيل تنفيذًا للأحكام، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

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