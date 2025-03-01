شابان من ذوي الإعاقة يوزعان هدايا رمضانية على المارة بميدان الساعة في قنا (فيديو)

أجرت فيتو بثًّا مباشرًا لشابين من ذوي الهمم يوزعان هدايا رمضانية على المارة والأطفال بشوارع مدينة قنا.

توزيع فوانيس رمضان بشوارع قنا

وقال محمد رجب، من ذوي الهمم: "فكرت في تلك الفكرة منذ عدة سنوات ولكن الطريقة بشكل مختلف في عام كان مصاحف ومصلية وهذا العام كان مختلفًا بتوزيع الفوانيس على الأطفال والمارة".

وأضاف: "الجميع قبل الفكرة بكل ترحيب ودون أي عائق وكانت المفاجأة هذا العام وجود مكاريوس رؤوف صديقنا الذي يتشارك مكان في التوزيع هذه المرة وكانت سعادة كبيرة بالنسبة إلينا أن يكون معنا".

كما أوضح عبد الله فراج، أنه أول مرة يشارك فيها مع زميله في توزيع الفوانيس ومشاركته فرحة الشهر الكريم.

وأردف: "هذه المرة لن تكون الأخيرة خاصة أن البسمة التي وجدتها مرسومة على وجوه الأطفال أسعدتني كثيرًا".

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