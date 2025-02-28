تحرير 283 محضرا تموينيا خلال حملات تفتيشية بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية من تحرير 242 محضرا تموينيا خلال يومين من الحملات التفتيشية المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية، تنوعت ما بين 131 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و111 مخالفة أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا وبالتنسيق مع إدارة التموين وحماية المستهلك اليوم حملة مكبرة للمرور علي المخابز البلدية، حيث تم المرور علي مخابز المدينة وصفط جدام، أسفرت عن تحرير 41 محضر جنح مخالفة ما بين نقص وزن وعدم مطابقة مواصفات والاشتراطات الصحية.

السلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك

وشدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.

وجاء ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف المرور والرقابة الميدانية على الأسواق والمحلات التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وذلك تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.

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