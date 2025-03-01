السبت 01 مارس 2025
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ثقافة وفنون

الشيخ محمود الطوخي يطلق مسابقة في التلاوة والابتهال والأذان

القاريء الشيخ محمود
القاريء الشيخ محمود الطوخي، فيتو

تزامنًا مع  شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أطلق القاريء الإذاعي الشيخ محمود الطوخي مسابقة في تجويد القرآن الكريم والابتهال والأذان. “الطوخي” نشر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منشورًا أوضح فيه هدف المسابقة وشروطها. شدد “الطوخي” خلال مبادرته على أن يُظهر المتسابقون تأثرًا بالرعيل الأول من قراء الإذاعة المصرية الذين أسسوا دولة التلاوة المصرية وصنعوا مجدها، مثل الشيخ علي محمود والشيخ محمد رفعت والشيخ مصطفى إسماعيل، وكذلك المبتهلين والمنشدين الأوائل على غرار الشيخ سيد النقشبندي والشيخ نصر الدين طوبار..وغيرهم.

الطوخي قال في تصريح خاص لـ"فيتو": إنه يسعي لإعادة الاعتبار إلى دولة التلاوة والمبتهلين المصريين، لا سيما بعدما ما أصابها في السنوات الأخيرة من تراجع لافت على جميع المستويات، مضيفًا: أنه يطمح في الوصول إلى عناصر مبشرة في التلاوة والابتهال والأذان، وتكون قادرة على إحياء السلسال الطيب للطبقة الأولى من القراء والمبتهلين والمؤذنين والاستفادة من مواهبهم الربانية والبناء عليها في تشكيل شخصيات مستقلة لهم.

 

منشور المسابقة، فيثتو
منشور المسابقة، فيتو

 

 

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الشيخ محمود الطوخي دولة التلاوة والمبتهلين المصريين الشيخ مصطفى اسماعيل
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