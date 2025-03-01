موعد مباراة إنتر ميلان ونابولي في قمة الدوري الإيطالي والتشكيل المتوقع

تتجه الأنظار نحو مباراة إنتر ميلان ونابولي ضمن منافسات الجولة الـ 27 من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد نابولي

ويلتقي إنتر ميلان ونابولي، في تمام الساعة السابعة مساء، بتوقيت القاهرة وتذاع مباراة نابولي وإنتر ميلان على قنوات بي ان سبورت الرياضية.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام نابولي

في حراسة المرمى: جوسيب مارتينيز.

خط الدفاع: أليساندرو باستوني، أتشيربي، بنجامين بافارد.

خط الوسط: كريستيان أسلاني، هنريك مخيتاريان، نيكولا باريلا، فيديريكو دي ماركو، دينزل دومفريس

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، خواكين كوريا.

تشكيل نابولي أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، أليساندرو بونجيورنو.

خط الوسط: ماتيو بوليتانو، فيليب بيلينج، ستانيسلاف لوبوتكا، سكوت ميكتوميناي، ليوناردو سيبانوزلا

خط الهجوم: روميلو لوكاكو، جياكومو راسبادوري.

ترتيب إنتر ميلان ونابولي

ويحتل فريق إنتر ميلان المركز الأول في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة، وحقق إنتر ميلان الفوز في 17 مباراة والتعادل في 6 مباريات والخسارة في 3 مباريات، أحرز مهاجمهو 59 هدفا، ودخل مرماهم 24 هدفا.

بينما يحتل فريق نابولي المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة، وحقق الفوز في 17 مباراة والتعادل في 5 مباريات والخسارة في 4 مباريات، أحرز مهاجموه 42 هدفا، ودخل مرماهم 21 هدفا.

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