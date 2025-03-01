مسلسلات رمضان 2025، مفاجأة قوية في أحداث الحلقة الأولى من "بالدم"

إنطلقت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "بالدم"، بكشف مفاجأة قوية عن قصة العمل وشخصياته، والتي قلبت حياة بطلة المسلسل "غالية سعد"، التي تؤدي دورها النجمة ماجي بوغصن، كانت قاسية عليها، بعد أن اكتشفت معاناة ابنتها الصغرى "هيا" من مرض التلاسيميا.

منذ بداية أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "بالدم"، سلطت الكاتبة نادين جابر الضوء على علاقة الحب التي تجمع المحاميين "غالية سعد" و"طارق دامر" الذي يجسد شخصيته بديع أبو شقرا، اللذين يعيشان في الحي نفسه، وانفصلا منذ نحو ثلاث سنوات، ولهما ابنتان، هما: نايا وهيا.



وبدا واضحًا أنه على الرغم من انفصالهما لأسباب لم تتضح في الحلقة الأولى، إلا أن محاولتهما لتصحيح هذه العلاقة بدت واضحة، إذ ظهر "طارق" وهو يمضي ليلته في منزل والدة ابنتيه خلسة.

في حين حرصت غالية على إخفاء هذه العلاقة التي اكتشفتها صدفة "ليال"، التي تجسد شخصيتها رولا بقسماتي، زوجة شقيق "طارق"، عند رؤيته يخرج من نافذة المنزل خلسة.

في تفاصيل أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "بالدم"، ظهرت امرأة وهي تلد من دون الكشف عن هوية الطفلة، لتبدأ بعدها أحداث القصة من خلال تسليط الضوء على شخصيات العمل.



كما ظهر "وليد" الذي يؤدي دوره باسم مغنية، وهو شقيق "طارق" بديع أبو شقرا، الذي يحاول دومًا تخطي القانون، وهو متزوج من "ليال" رولا بقسماتي، ويوهمان الجميع بأنهما ينتظران صبيًا سيحمل اسم والده المتوفى حكمت.

في حين بدت "تمارا" جيسي عبدو تعاني مشاكل نفسية، إذ تشعر أنها ضحية لظروف الحياة، فضلًا عن لجوئها خلسة لاستخدام الإبر الخاصة بإنقاص الوزن.

وظهرت علاقة حب بين "الدكتور آدم ياغي" سعيد سرحان، و"الممرضة حنين" ماريلين نعمان، ومحاولتهما إخفاء إعجابهما ببعضهما، وتخطي مشاعرهما وعدم الاعتراف به لأسباب بقيت مجهولة.

وتمحورت الحلقة الأولى من مسلسل "بالدم" حول الاستعدادات الخاصة للاحتفال بالذكرى الـ46 لزواج والدي غالية، "جانيت" جوليا قصار، و"روميو" رفيق علي أحمد، إذ أعدا عشاء للاحتفال بالمناسبة، إلا أن الجميع تعذر عليه الحضور لانشغالهم بمشاكل حدثت معهم حالت دون تلبيتهم الدعوة.



وانشغلت "غالية" ماجي بو غصن، و"طارق" بديع أبو شقرا، باتصال من المدرسة، وإعلامهما بنقل ابنتهما الصغرى "هيا" على وجه السرعة إلى المستشفى بعد فقدانها الوعي، ليتبين بعد ذلك معاناتها من مرض التلاسيميا.

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