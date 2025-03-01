السبت 01 مارس 2025
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مواعيد عرض برنامج شيخ الأزهر "الإمام الطيب" في رمضان

الدكتور أحمد الطيب،
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فيتو

يُقدِّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برنامج "الإمام الطيب" خلال شهر رمضان المبارك لعام 2025، حيث يستكمل فضيلته شرح معاني أسماء الله الحسنى ودلالاتها العميقة وأثرها في حياة الإنسان وسلوكه اليومي.

مواعيد عرض برنامج شيخ الأزهر في رمضان 

يُذاع البرنامج على عدد من القنوات الفضائية في مواعيد مختلفة، وفيما يلي جدول يوضح مواعيد العرض والقنوات الناقلة:

 

 

برنامج شيخ الأزهر في رمضان 

يستكمل شيخ الأزهر  خلال حلقاته شرح معاني أسماء الله الحسنى ودلالاتها، وما يترتَّب على معرفتها وفَهم معانيها، وحظ العبد من هذه الأسماء في سلوكه ومعاملاته مع الناس، ومن المقرَّر أن يذاع البرنامج على القناتين الأولى والفضائية المصرية، وعدد من القنوات والإذاعات في مصر والعالم العربي، بالإضافة إلى الصفحة الرسميَّة للإمام الأكبر على «فيسبوك»، وقناته الرسمية على «يوتيوب»، والصفحات الرسمية للأزهر ‏الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

يهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم الإيمانية من خلال تسليط الضوء على ارتباط الإنسان بأسماء الله وصفاته، وما يترتب على ذلك من انعكاسات في التعاملات والأخلاق.

يُذكر أن برنامج "الإمام الطيب" حقق نجاحًا واسعًا في المواسم السابقة، حيث حصد ملايين المشاهدات ونال استحسان الجمهور في مصر والعالمين العربي والإسلامي.

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