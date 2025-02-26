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شيخ الأزهر يواصل شرح أسرار أسماء الله الحسنى في برنامجه "الإمام الطيب" (فيديو)

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، فيتو

يواصل فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للعام التاسع على التوالي، تقديم برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب».

برنامج شيخ الأزهر في رمضان 

 حيث يستكمل خلال حلقاته شرح معاني أسماء الله الحسنى ودلالاتها، وما يترتَّب على معرفتها وفَهم معانيها، وحظ العبد من هذه الأسماء في سلوكه ومعاملاته مع الناس، ومن المقرَّر أن يذاع البرنامج على القناتين الأولى والفضائية المصرية، وعدد من القنوات والإذاعات في مصر والعالم العربي، بالإضافة إلى الصفحة الرسميَّة للإمام الأكبر على «فيسبوك»، وقناته الرسمية على «يوتيوب»، والصفحات الرسمية للأزهر ‏الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.

برنامج الأزهر الشريف خلال شهر رمضان 

كما يستقبل الأزهر الشَّريف شهر رمضان المبارك، بمجموعة متنوِّعة من البرامج الدعويَّة والأنشطة الدينيَّة، التي تلبي الاحتياجات الروحيَّة للمسلمين، إضافةً إلى الاحتفال بالأحداث الإسلامية والوطنية التي حدثت في شهر رمضان المبارك 

كما يحرص الأزهر على التواصل مع المسلمين في مختلف أنحاء العالم، من خلال بث برامجه وأنشطته وفعاليته، عبر موقعه الإلكتروني، وحساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، لتوفير المواد الدعوية والتوعوية؛ لبث الأجواء الإيمانية خلال أيام شهر رمضان المبارك.
 

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