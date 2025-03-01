السبت 01 مارس 2025
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سمير فرج عضوًا بمجلس جامعة سوهاج

سمير فرج عضوًا بمجلس
سمير فرج عضوًا بمجلس جامعة سوهاج

أعلن مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة علي ضم اللواء الدكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، لعضوية مجلس الجامعة من الخارج، وذلك لخبرته الطويلة في العمل العام.

واكد النعماني حرص إدارة الجامعة على التعاون مع الشخصيات العامة والخبراء في شتى المجالات بما يحقق الربط والتكامل بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المحلي، مما يدعم مسيرة الجامعة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وقال النعماني إن اللواء سمير فرج هو أحد رجال القوات المسلحة المخلصين، الذين أفنوا حياتهم في خدمة وطنهم، وله أياد بيضاء كثيرة، يدركها أبناء القوات المسلحة المصرية، ويدركها العديد من غيرهم، كما انه يتمتع برؤية عميقة قائمة علي الموضوعية والحقائق العملية تجاه العديد من القضايا الوطنية.

ومن جانبه أعرب اللواء سمير فرج عن سعادته بالانضمام إلى مجلس جامعة سوهاج لما تمتلكه من إمكانيات وخبرات علمية وتعليمية باعتبارها منارة للعلم والتنوير فضلًا عن دورها في خدمة أهالى محافظة سوهاج.

وكان الدكتور حسان النعماني قد تقدم باقتراح لأعضاء مجلس الجامعة، بضم اللواء سمير فرج لعضوية مجلس الجامعة من الخارج، وهو ما وافق عليه أعضاء المجلس.

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أهدافها إدارة الشئون المعنوية إدارة الجامعة استراتيجي الشئون المعنوية الخبير الاستراتيجى المجتمع المحلي اللواء سمير فرج محافظة سوهاج

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