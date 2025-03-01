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اقتصاد

1.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات فبراير الماضي

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال شهر فبراير الماضي نحو 1.331.8 مليار جنيه  فى حين بلغت كمية التداول نحو 41.069 مليون ورقة منفذة على 1.962 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.641.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 29.689 مليون ورقة منفذة على
2.135 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

استحوذت الأسهم على 13.43 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 86.57 % خلال الشهر.

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع وشهر فبراير 2025، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.269 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 30610 نقاط، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 38272 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 13465 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وانخفض  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 8635 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 11910 نقاط، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3293 نقطة.

 

تعاملات نهاية جلسة الأربعاء 

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية  في ختام  تعاملات  الأربعاء 26 فبراير 2025، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.270 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 30631 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 38239 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 13475 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 8639 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 11905 نقاط، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3275 نقطة.

 

تعاملات منتصف الأسبوع 

وتراجعت معظم  مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.270 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 30654 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 38186 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 13484 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 8635 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 11904 نقاط، فيما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3262 نقطة.

 

تعاملات جلسة الإثنين 

 تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين الماضي، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 2.278 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجى إكس 30"

 وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 30925 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 38415 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 13605 نقاط.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 8718 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 11975 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3255 نقطة.

 

تعاملات جلسة بداية الأسبوع 

 ارتفعت  مؤشرات البورصة بختام تعاملات  الأحد، أول جلسات الأسبوع وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.275 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 31010 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 38530 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 13630 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 8712 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 11977 نقطة، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 3256 نقطة.

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