بالزينة والفوانيس، كنائس الشرقية تحتفل باستقبال شهر رمضان (صور)

شهر رمضان الكريم 2025، في مشهد يجسد روح المحبة والتآخي تزينت بعض الكنائس في محافظة الشرقية بزينة رمضان بمشاركة عدد كبير من الشباب والسيدات المسيحيين.

تأتي هذه المبادرة تعبيرا عن التلاحم الوطني بين المسلمين والمسيحيين وحرص الكنائس على مشاركة إخوانهم المسلمين فرحة حلول شهر رمضان المبارك 2025.

زينة وفوانيس،كنائس الشرقية تحتفل باستقبال رمضان مشاركة مع المسلمين،فيتو

شارك العشرات من الشباب والسيدات المسيحيين في تزيين عدد من كنائس المحافظة وفى الشوارع المحيطة بها حيث عبّروا عن سعادتهم بهذه المبادرة التي تجسد روح المحبة والتسامح بين أبناء الوطن الواحد.

كنيسة القديسة دميانة أشهر كنائس الشرقية تحتفل باستقبال شهر رمضان

احتفلت كنيسة القديسة دميانة الكائنة بمدينة القنايات للعام العاشر على التوالي باستقبال شهر رمضان الكريم بتعليق الزينة الخاصة بالشهر الفضيل ومنها الفانوس ووضع الهلال والصليب رمزا للمحبة بين شطري الأمة.

وسط جو تسوده المحبة والإخاء وقف عدد من الشباب يشاركهم راعي كنيسة القديسة دميانة في تجهيز الزينة وتعليقها وتهنئة المسلمين في الأماكن المحيطة بالكنيسة احتفالا بحلول شهر رمضان المبارك.

زينة وفوانيس،كنائس الشرقية تحتفل باستقبال رمضان مشاركة مع المسلمين،فيتو

راعي كنيسة القديسة دميانة:الأجواء الروحانية تعم المدينة بأكملها

وقال “القس إيليا أسعد ماهر”راعي كنيسة القديسة دميانة:اعتدنا منذ الصغر على مشاركة اخواننا المسلمين باستقبال شهر رمضان الكريم وتعليق الزينة والفانوس على جدران الكنيسة مضيفا،الأجواء الروحانية تعم المدينة بأكملها.

كما يشارك شباب وفتيات الكنيسة في توزيع المشروبات والعصائر على المارة أو الصائمين في الشوارع وقت الإفطار قائلا:"سنظل على قلب رجل واحد في الأفراح والأحزان والمحن والرخاء.. وندعو الله أن يعم بلدنا الاستقرار والأمن والأمان..ويحفظ رئيسنا السيسي وينصره علي قوى الشر.

زينة وفوانيس،كنائس الشرقية تحتفل باستقبال رمضان مشاركة مع المسلمين،فيتو٢

تجهيز 5900 مسجد بالشرقية لصلاة التراويح في شهر رمضان

شهررمضان الكريم 2025، أكدت مديرية الأوقاف محافظة الشرقية أنه جرى تجهيز وإعداد نحو 5900 مسجد تقريبا على مستوى كافة مدن المحافظة، لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان الكريم.

حامد: منع الإجازات لكافة العاملين بالمساجد

وقالت المديرية:إنه جرى تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية لإعداد تقرير يوميا ورفعه لوزارة الأوقاف على مدار شهر رمضان ومنع الإجازات لكافة العاملين بالمساجد.

وأوضحت:أنه سيجري فتح المساجد لأداء الصلاة وخطبة وصلاة الجمعة وصلاة التراويح خلال شهر رمضان، بحيث لاتتعدى صلاة القيام 30 دقيقة بعد صلاة العشاء مباشرة مع التأكيد على الضوابط والإجراءات الاحترازية.

زينة وفوانيس،كنائس الشرقية تحتفل باستقبال رمضان مشاركة مع المسلمين،فيتو3

استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك..مديرية أوقاف الشرقية تطلق حملة نظافة مكبرة بجميع مراكز المحافظة

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية في وقت سابق عن بدء حملة نظافة مكثفة لتهيئة المساجد على مستوى المحافظة، وذلك تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف وذلك لضمان جاهزيتها لاستقبال المصلين على مدار اليوم، وتوفير سبل الراحة لهم من خلال استكمال أعمال الصيانة والتطوير، وتنفيذ حملات نظافة شاملة في مختلف المحافظات، في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك 2025.

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