في مثل هذا اليوم، 46 عامًا على افتتاح كوبري 6 أكتوبر

كوبري 6 أكتوبر أحد أهم كبارى مصر، هذا الكوبرى الطويل الذي يطل على أشهر أحياء القاهرة والجيزة ويربط بينها، فهو يمتد عبر مناطق الجزيرة ورمسيس وميدان التحرير والعباسية ومدينة نصر، فى مثل هذا اليوم الأول من مارس عام 1979 تم افتتاحه رمزا للتطور والتقدم فى مصر والشرق وأفريقيا.



فى صباح ذلك اليوم افتتح الرئيس الراحل أنور السادات كوبرى 6 أكتوبر ــ بالاسم الدارج كوبرى أكتوبر ــ وفى نفس اليوم مرت السيارات عليه وقد داعب الرئيس أثناء الافتتاح عثمان أحمد عثمان بقوله " الكوبرى جامد أمشى عليه "،وخرجت صحيفة الأهرام بمانشيت عريض يقول: “يبدأ اليوم المرور فوق كوبرى 6 أكتوبر.. أطول طريق علوى فى الشرق الأوسط بتكلفة 477 مليون جنيه مصرى”.

من رمسيس إلى أكتوبر

بدأ البناء في هذا الصرح الكبير في مايو 1969، ويعد كوبرى أكتوبر أطول الكبارى في مصر وأفريقيا ويمتد من المتحف الزراعي بالدقي بمحافظة الجيزة وحتى طريق النصر بمدينة نصر بالقاهرة مرورا بالزمالك، كما تم تنفيذه على 9 مراحل، ويعد العمود الفقري لشبكة الطرق الداخلية بالقاهرة ويربط مصر الجديدة ومدينة نصر ووسط البلد والجيزة بطول يصل الى عشرين كيلو مترا.

محاور كوبرى أكتوبر



وأطلق على كوبرى 6 أكتوبر فى البداية كوبرى رمسيس،وتوقف البناء فترات طويلة بسبب الظروف الاقتصادية، ولما وقعت حرب أكتوبر 73 اثناء بناء المرحلة الرابعة تقرر تغيير اسمه من رمسيس إلى كوبرى 6 اكتوبر.

سمى بالشارع المصرى



ورغم كثرة الكباري بالعاصمة المصرية فإن كوبري 6 أكتوبر الذي شيد في عصر السادات هو القلب النابض للقاهرة، ومصدر الحيوية والحركة الأساسية فى العاصمة، وحلقة الوصل الأساسية بين محافظتي القاهرة والجيزة، كما أنه يمر ويصل بأشهر الميادين، حتى إنه أطلق عليه "الشارع المصرى"، وكان لموقعه أثر كبير فى سرعة الحركة بوسط العاصمة ورواج، الإعلانات حيث استغلت كثير من شركات الدعاية والإعلان الجسر تجاريا وذلك بوضع كمية كبيرة من الإعلانات في ميدان التحرير أو عبد المنعم رياض وعلى طول الكوبرى وتصل حمولته 7000 سيارة فى الساعة.

وصمم كوبرى 6 اكتوبر عالم الهندسة الانشائية المصرى الراحل ميشيل باخوم الذى صمم من قبل استاد القاهرة ووزارة الخارجية والكاتدرائية والعديد من المبانى والمؤسسات ومصانع الأسمنت، ولذلك أعلنت الجمعية الامريكية للخرسانة تخصيص جائزة باسمه يتم منحها فى احتفالية عالمية كاول مصرى وعربى فى هذا المجال، تقديرًا لإسهاماته العلمية في مجال الإنشاءات على مستوى العالم خلال نصف القرن الماضي.

أغلى اسم فى الوجود

وتم التفكير فى إنشاء الكوبرى فى أواخر عهد الرئيس الراحل عبد الناصر، وتم تنفيذه فى عهد السادات الذى قال فى افتتاحه أنه يحمل أعز وأغلى اسم فى الوجود، وبنى نظرا للزيادة السكانية في تعداد سكان العاصمة القاهرة ومحافظة الجيزة، وقام بالانشاءات شركة المقاولون العرب.

أحد مراحل كوبرى اكتوبر

ويتراوح عرض الكوبرى بين 14 - 34 مترا ويشمل 23 مطلعا ومنزلا بعرض 7 - 8 أمتار، جرى تنفيذ 7 مراحل من المتحف الزراعى بالدقي حتى غمرة، والمرحلة الثامنة تصل إلى طريق النصر بمدينة نصر، وقد جرى تنفيذ جميع المراحل دون تعطيل الملاحة النهرية بالنيل.

أحدث أساليب التكنولوجيا

وكما تشير الإدارة الهندسية لشركة المقاولون العرب التي قامت بتشييد الكوبري، فقد طبقت في تنفيذه أحدث أساليب التكنولوجيا وبعضها لأول مرة في مصر لتصل إلى عمق يصل إلى 28 مترا تحت الأرض.



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