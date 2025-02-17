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أخبار مصر

بدء تدعيم فواصل كوبرى أكتوبر بغمرة

كوبرى اكتوبر، فيتو
كوبرى اكتوبر، فيتو
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أشار الدكتور  إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أنه تم البدء في أعمال تدعيم فواصل، ورفع كفاءة كوبرى أكتوبر من غمرة حتى رمسيس، مع رفع كفاءة الرصف لتسهيل الحركة المرورية على الكوبري.

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وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال الصيانة التي تتولاها شركة المقاولون العرب تتم بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، في إطار الصيانة الدورية لكباري العاصمة.

وكان  إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه اللواء طارق راشد مساعد الوزير مدير أمن القاهرة،  واللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، تفقدوا أعمال تطوير ورفع كفاءة شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلى بحى الموسكي.

وأكد محافظ القاهرة أن أعمال التطوير تتم وفقًا للنموذج الذى أقرته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات، وبالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى فى إطار حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على تلك المنطقة، وكذا الباعة وأصحاب المحلات الموجودة في تلك الشوارع الموجودين في المنطقة.

وتتضمن أعمال التطوير عمل وحدات(طاولات) للباعة الجائلين بدلا من الفرشة التى كان يستخدمها الباعة في عرض منتجاتهم مع مراعاة مصلحة أصحاب المحال والباعة، كما سيتم خلال أعمال التطوير مراعاة الاشتراطات الخاصة بالإطفاء والحريق والصرف، وسهولة ويسر حركة المواطنين المترددين علي المنطقة وغيرها من المتطلبات،  بما يساهم في الحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين، والباعة، وأصحاب المحلات التجارية الموجودين في المنطقة. 
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وأشار محافظ  القاهرة إلى أنه يجرى حاليًا طلاء واجهات العقارات بالمنطقة بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى بما يتناسب مع طبيعتها، لتناسب الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة، مع رفع كفاءة المنطقة بالكامل ومراجعة كافة المرافق والخدمات بها.

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال تطوير هذه المنطقة ستكون نموذجًا يمكن تطبيقه في شوارع آخرى بالمنطقة.

 

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة الإدارة العامة لمرور القاهرة د إبراهيم صابر محافظ القاهرة رمسيس شركة المقاولون العرب كوبري 6 اكتوبر

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