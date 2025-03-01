السبت 01 مارس 2025
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رياضة

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقناة الناقلة

الأهلي وطلائع الجيش
الأهلي وطلائع الجيش

يستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش التي ستقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وخطف النادي الأهلي فوزا ثمينا أمام نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة  

ويلتقي الأهلي مع نادي طلائع الجيش في التاسعة مساء  يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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