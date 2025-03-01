برنامج "قلبي اطمأن" يواصل تقديم مبادراته الخيرية في رمضان 2025

يستعد عشاق البرامج الإنسانية والمجتمعية، لمشاهدة الموسم الثامن من برنامج "قلبي اطمأن" خلال شهر رمضان 2025، حيث يستمر مقدم البرنامج غيث، في تقديم مبادراته الخيرية التي تهدف إلى مساعدة المحتاجين وتحسين حياتهم بطرق مؤثرة.

ونجح البرنامج على مدار مواسمه السابقة، في ترك بصمة واضحة من خلال تسليط الضوء على قضايا إنسانية مختلفة، مقدّما الدعم لمئات الأفراد والأسر في أنحاء متفرقة من العالم.

ويحظى "قلبي اطمأن" بمتابعة جماهيرية واسعة؛ نظرا لمحتواه المؤثر الذي يجمع بين العمل الخيري والقصص الواقعية التي تلامس قلوب المشاهدين. ومع حلول شهر رمضان، يتساءل الكثيرون عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة لمتابعة الحلقات الجديدة والاستفادة من القصص الملهمة التي يقدمها البرنامج.

كما يحظى البرنامج ببث حصري عبر قناة أبوظبي الفضائية، كما تتوفر حلقاته عبر المنصات الرقمية المختلفة مثل يوتيوب وحسابات البرنامج الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما يتيح للمشاهدين متابعة الحلقات في أي وقت.

مواعيد عرض برنامج "قلبي اطمأن" 2025

يُعرض البرنامج يوميا خلال شهر رمضان وفقا للمواعيد التالية:

الإمارات وسلطنة عمان: 6:30 مساءً

السعودية وقطر والكويت، ومصر والسودان وليبيا: 5:30 مساءً

الجزائر وتونس والمغرب: 4:30 مساءً

موريتانيا: 3:30 مساءً

كما يتم إعادة الحلقات على قناة أبوظبي الفضائية في أوقات مختلفة، إلى جانب توفرها على المنصات الرقمية؛ ما يتيح للمشاهدين متابعة كل حلقة في الوقت الذي يناسبهم.

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