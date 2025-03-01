مسلسل الكابتن، ينطلق بسقوط طائرة في البحر وأرواح الركاب تطارد أكرم حسني (فيديو)

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكوميديا الجديد للنجم اكرم حسني المعنون بـ الكابتن سلسلة من الأحداث المثيرة والمتنوعة خلال دقائق أولى الحلقات.

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل الكابتن لأكرم حسني وقوعه في علاقة ارتباط وحب رفقة النجمة آية سماحة ووصول العلاقة إلى الخطوبة إلا أنه سرعان ما تتغير الأحداث عقب سقوط الطائرة التي يقودها أكرم حسني فى البحر نتيجة خلل في المحرك.

وعقب تعافيه من الغيبوبة يستيقظ الكابتن أكرم حسني أو «حسام» من غيبوبة في المستشفى، دون أن يدرك أن حياته لن تعود كالسابق، لتلاحقه أرواح الضحايا والركاب الذين لقيوا مصرعهم على متن الطائرة.

ومن ثم يفاجأ بأنه الوحيد الذي يستطيع رؤيتهم.. وتلك الأرواح هي: باكينام المناديلي (سوسن بدر)، سيدة أعمال ناجحة، إيهاب نصر، لاعب كرة اشتهر بفيديو حصد 200 مليون مشاهدة، باني (سامي مغاوري)، شاكر الطويل (محمد رضوان)، وسحر، اللصة الذكية (رحمة أحمد).

مسلسل الكابتن في رمضان 2025

ويعرض مسلسل الكابتن للفنان أكرم حسني خلال شهر رمضان لهذا العام عبر 4 شاشات وهم؛ سي بي سي، ودي إم سي، والحياة، وأون إي بداية من يوم السبت 1 رمضان.

بوسترات أبطال مسلسل الكابتن

وتضمنت البوسترات كلًّا من النجوم: أكرم حسني، آية سماحة، أحمد عبد الوهاب، رحمة أحمد، سوسن بدر، محمد رضوان، وغيرهم.

أبطال مسلسل الكابتن

العمل قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، من بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وغيرهم.

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