السبت 01 مارس 2025
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حوادث

إحالة المتهم بانتحال صفة مسئول بحي السلام للجنايات

إحالة المتهم بانتحال
إحالة المتهم بانتحال صفة مسئول بحي السلام للمحاكمة

أمرت نيابة السلام بإحالة عاطل متهم بانتحال صفة مسئول بحي السلام، للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، للمحاكمة الجنائية.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (موظف بالمعاش"له معلومات جنائية") بالنصب والاحتيال على المواطنين أصحاب المحلات والأكشاك بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة بأسلوب "انتحال صفة"، والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بوجود مخالفات عليهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته (مبلغ مالى – كارنيه منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية إبان فترة عمله بالجهة) وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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نيابة السلام أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

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