الأربعاء 26 فبراير 2025
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حوادث

رفض استئناف المتهم بانتحال صفة مسئول بحي السلام

حبس
حبس

رفضت محكمة جنح السلام الاستئناف المقدم من عاطل متهم بانتحال صفة مسئول بحي السلام، للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وأمرت باستمرار حبسه  45 يوما على ذمة التحقيق. 

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (موظف بالمعاش"له معلومات جنائية") بالنصب والاحتيال على المواطنين أصحاب المحلات والأكشاك بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة بأسلوب "انتحال صفة"، والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بوجود مخالفات عليهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته (مبلغ مالى – كارنيه منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية إبان فترة عمله بالجهة) وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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محكمة جنح السلام مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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