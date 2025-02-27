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حوادث

النيابة تأمر بضبط سائق متهم بصدم شاب في السلام

النيابة العامة, فيتو
النيابة العامة, فيتو

 أمرت نيابة السلام بسرعة ضبط واحضار سائق متهم بصدم شاب أثناء عبوره الطريق بمنطقة الزهور في السلام. 

كان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات باستقباله شخصا يبلغ من العمر 39 سنة مصاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسم وغيبوبة إثر إدعاء وقوع حادث تصادم.

وبالانتقال تبين أنه أثناء عبور شخص الطريق بمنطقة الزهور في السلام اصطدمت به سيارة نتج عن ذلك إصابته وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة السلام قسم شرطة السلام أول مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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