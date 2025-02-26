وزير الأوقاف السابق يهنئ الرئيس السيسي بشهر رمضان المبارك ويشيد بمواقفه الوطنية

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشهر رمضان المبارك سائلًا الله عز وجل أن يجعله شهرًا مباركًا عليه وعلى مصر وأهلها أجمعين وعلى الأمتين العربية والإسلامية وسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

وزير الأوقاف السابق يهنئ الرئيس بشهر رمضان المبارك ويشيد بمواقفه الوطنية

وقد أشاد د.مختار جمعة خلال لقائه اليوم مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج بالورقة والقلم الذي أذيع على قناة ten حول استقبال رمضان بمواقف الرئيس الوطنية العظيمة التي يفخر بها كل مصري وعربي وبخاصة عندما أعلن سيادته بوطنية عالية أننا أمة لها كلمة، متمنيًّا لسيادته دوام التوفيق.

وزير الأوقاف السابق يهنئ شيخ الأزهر على نجاح مؤتمر الحوار الإسلامي

وقد وجه وزير الأوقاف السابق التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بشهر رمضان الكريم وبنجاح مؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي الذي عقد برئاسة فضيلته في دولة البحرين الشقيقة.

كما وجه تهنئته للشعب المصري كله بهذه المناسبة الكريمة، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها بحفظه وأن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة على أهلها أجمعين.

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