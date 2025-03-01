المعمل الجنائي يعاين حريق محل موبايلات بالبدرشين

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب داخل محل بيع موبايلات في منطقة البدرشين وتحديد ملابساته وحصر التلفيات.



نشوب حريق في محل موبايلات

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق في محل موبايلات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق.

جرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، الذي أسفر عن تفحم المحل دون وقوع إصابات.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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