مستشفى سوهاج العام تعلن نجاح أول عملية تصليح الشق بسقف الحلق لطفل 7 أشهر

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن نجاح أول عملية تصليح الشق بسقف الحلق بوحدة الحروق والتجميل بمستشفى سوهاج العام كأول عملية تصليح الشق بسقف الحلق لطفلة تبلغ من العمر ٧ أشهر.

وأوضح دويدار أن إجراء عملية تحت إشراف مجموعة من أخصائيين جراحة التجميل بالمستشفى ممثلة في الدكتورة دعاء سمير استشاري جراحات التجميل ورئيس القسم والدكتور ميرنا لبيب أخصائي جراحات التجميل والحروق والدكتور عمر أبو الدهب نائب جراحة التجميل والحروق ومجموعة من أخصائي تخدير المستشفى.

كما أضاف الدكتور ايهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام أنه تم عملية الشق بسقف الحلق بجهود الأطباء المختصين كأول إجراء لها في عمليات وحدة الحروق والتجميل بمستشفى سوهاج العام.

وأشارت الدكتورة دعاء سمير رئيس قسم الحروق والتجميل بالمستشفى إلى أن ولادة طفل مصاب بالشقوق أمر ليس بالسهل، ولكن ولله الحمد يمكن تصحيح الشق بنسبة نجاح عالية فأصبح بإمكان معظم الأطفال إجراء سلسلة من العمليات الجراحية تحت ايدي خبراء ومختصين لاستعادة الوظيفة الطبيعية لسقف الحلق في وحدة التجميل والحروق بمستشفى سوهاج العام.

وأكد حرص جميع الفرق بالوحدة على تأدية عمله على أكمل وجه وتقديم الدعم النفسي اللازم والخدمة الطبية المنشودة لحين إتمام الشفاء.

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