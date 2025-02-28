مساجد الإسكندرية تتزين وتمتلئ بالمصلين في أول ليالي رمضان (صور)

تزينت مساجد محافظة الإسكندرية في أول ليلة من ليالي رمضان بالمصلين؛ لأداء صلاتي العشاء والتراويح الأولى لغرة الشهر الكريم، وسط فرحة رواد المساجد.

وامتلأت المساجد بالمصلين في صلاتي العشاء والتراويح وامتدت لخارج ساحات المساجد واصطف المصلون بالشوارع.

ويؤدي المصلون بمسجد المدينة الحديد والصلب أكبر مساجد غرب المحافظة بحي العجمي صلاة التراويح 20 ركعة بالإضافة لصلاة الشفع والوتر ويؤم المصلين فيها إمام وخطيب المسجد الشيخ مصطفى حسين ومعه الشيخ محمد سمير والشيخ محمود بكر، وامتلأ المسجد عن آخره بالمصلين وكذلك ساحته الخارجية.

كما امتلأ مسجد القويري بالمصلين وامتدت صفوفهم خلف الشيخ محمد رجب، وامتلاء مسجد محمد موسى خلف الشيخ أبو المعارف سلاطين.

وشهد مسجد المرسي أبو العباس وسيدي ياقوت ومسجد يحيى باشا والمواساة امتلاءهم بالمصلين.

وكانت مديرية الأوقاف في الإسكندرية، قد أنهت استعداداتها الإدارية والدعوية لاستقبال شهر رمضان الكريم 2025، من خلال خطة دعوية وتثقيفية غير

وأوضح الدكتور ناجح راجح وكيل وزارة الأوقاف،أنه تم تجهيز وإعداد 6442 مسجدًا وزاوية على مستوى الإدارات الفرعية بالاسكندرية، لأداء صلاة التراويح طوال شهر رمضان، فضلا عن تخصيص 569 مسجدًا لصلاة التهجد، فيما تم تجهيز 282 مسجدًا معدة لصلاة الاعتكاف.

وسيتم خلال شهر رمضان تسيير تنظيم قوافل دعوية مشتركة بين وزارة الاوقاف والازهر الشريف بواقع 60 قافلة دعوية تجوب المساجد طول الشهر فضلا عن الملتقيات الفكرية المشتركة أيضًا بين الاوقاف والازهر بمشاركة أساتذة من الأزهر وشيوخ من الأوقاف بواقع 11 ملتقى، بالإضافة إلى 10 مجالس إفتاء بحضور عضو من دار الإفتاء وعضو من الأزهر وشيخ من الأوقاف،فضلا عن 9 مقارى للسيدات لتعليم القرآن للسيدات في المساجد الكبرى.

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