الجمعة 28 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

شهادة معاملة أطفال، محمد هنيدي يجلد عددا من الشباب لهذا السبب بالحلقة الأولى

شهادة معاملة أطفال
شهادة معاملة أطفال

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل شهادة معاملة أطفال، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي، مرافعته داخل قاعة المحكمة، ووقوع موقف كوميدي له مع وسائل الإعلام أمام المحكمة.

ويلعب محمد هنيدي شخصية عبد الستار المحامي الذي يحاول أن يظهر براءة موكله.

وظهر عبد الستار مع زوجته مقبولة التي تلعب دورها الفنانة سما إبراهيم داخل منزلهم، وأفصحت له عن نوع مولودها أنها أنثى، ويعرض عبد الستار على زوجته إجهاض الجنين بشكل كوميدي.

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ويظهر عبد الستار خلال أحداث الحلقة وهو ذو جحود كبير على كل من يعمل معه، ويرفض إعطاء أحد العاملين معه سلفة لإجراء عملية لابنته، ويقرر طرده من العمل.

ويقوم بتأجير عدد من الشباب وجلدهم خلال أحداث الحلقة؛ كي يقوموا بتقديم محضر ضد أحد رجال الأعمال. 

قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال

ويقدم النجم محمد هنيدى شخصية جديدة ومختلفة ضمن أحداث مسلسل “شهادة معاملة أطفال” الذى يخوض به دراما رمضان 2025، حيث يقدم شخصية محامي يدخل في غيبوبة ويفيق منها بعد 20 عامًا ليجد تغيرات كثيرة حوله في المجتمع وتتوالى الأحداث.

 

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة محمد هنيدي ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين.

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شهادة معاملة اطفال مسلسل محمد هنيدي الحلقة الأولى من مسلسل شهادة معاملة أطفال محمد هنيدي أبرز مسلسلات رمضان 2025

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