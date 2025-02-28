الجمعة 28 فبراير 2025
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رياضة

بصورة صلاح ومرموش، حساب الدوري الإنجليزي يقدم التهئنة بحلول شهر رمضان

عمر مرموش ومحمد صلاح
عمر مرموش ومحمد صلاح

حرص الحساب الرسمي لبطولة  الدوري الإنجليزي على تهنئة الأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان. 

ونشر حساب الدوري الإنجليزي صوره تضم عددا من النجوم علي رأسها محمد صلاح وعمر مرموش وكتبت “ هل هلالك وشهر مبارك ”. 


 

ترتيب الدوري الإنجليزي

 

 وسع ليفربول الفارق مع آرسنال في صراع الصدارة إلى 13 نقطة مع مباراة أكثر للريدز في نهاية الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ27 

1- ليفربول 67 نقطة
2- آرسنال 54 نقطة
3- نوتينغهام فورست 48 نقطة
4- مانشستر سيتي 47 نقطة
5- تشيلسي 46 نقطة
6- نيوكاسل يونايتد 44 نقطة
7- بورنموث 43 نقطة
8- برايتون 43 نقطة
9- فولهام 42 نقطة
10- أستون فيلا 42 نقطة
11- برينتفورد 38 نقطة
12- كريستال بالاس 36 نقطة
13- توتنهام هوتسبير 33 نقطة
14- مانشستر يونايتد 33 نقطة
15- وست هام يونايتد 33 نقطة
16- إيفرتون 32 نقطة
17- وولفرهامبتون 22 نقطة
18- إبسويتش تاون 17 نقطة
19- ليستر سيتي 17 نقطة 
20- ساوثهامتون 9 نقاط
 

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي 

وحقق وست هام، فوزا ثمينا بنتيجة 2-0 على ضيفه ليستر سيتي، مساء الخميس، في ختام منافسات الجولة الـ 27 من عمر البريميرليج.

وافتتح توماس سوتشيك، التسجيل لوست هام في الدقيقة 21، فيما جاء الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز يانيك فيسترجارد لاعب ليستر، هدفا عكسيا في الدقيقة 43.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد وست هام، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي والتاسع في المسابقة هذا الموسم، مقابل 6 تعادلات و12 خسارة، إلى 33 نقطة، ليتقدم للمركز 15. 

في المقابل، تجمد رصيد ليستر، الذي نال خسارته 18 في المسابقة هذا الموسم مقابل 4 انتصارات و5 تعادلات، عند 17 نقطة في المركز قبل الأخير، وهذه الهزيمة الرابعة على التوالي، التي يتكبدها الفريق في البطولة.

نتائج مباريات الجولة الـ27 من الدوري الانجليزي 

برايتون 2-1 بورنموث 

كريستال بالاس 4-1 أستون فيلا 

وولفرهامبتون 1-2 فولهام  

تشيلسي 4-0 ساوثهامبتون

برينتفورد 1-1 إيفرتون

توتنهام 0-1 مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد 3-2 إيبسويتش تاون  

نوتنينجهام فورست 0-0 أرسنال 

ليفربول 2-0 نيوكاسل يونايتد 

وست هام 2-0 ليستر سيتي 

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