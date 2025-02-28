هو بيصوم ومش بيصلي وهي بتصوم ومش محجبة هل صيامهم باطل؟ أمين الفتوى يحسم الجدل

أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم أداء الصلوات في مواقيتها خلال نهار رمضان أو على مدار اليوم لا يبطل الصيام، لكن الصوم لا ينبغي أن يكون معطلًا عن أداء العبادات الأخرى مثل الصلاة وقراءة القرآن والذكر وسائر الأعمال الصالحة، مشيرًا إلى أن رمضان فرصة عظيمة للعودة إلى الله والاستمرار في الطاعات بعد انتهاء الشهر الكريم.

ما حكم صيام تارك الصلاة

وأوضح خلال تغطية خاصة لقناة الناس بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان، اليوم الجمعة، أن الصيام ركن من أركان الإسلام، لكن لا يجوز أن يكون المسلم ملتزمًا بالصوم ويهمل الصلاة، مؤكدًا أن المسلم إذا التزم بالصلاة خلال أيام رمضان سيجدها تصبح عادة بعد ذلك، لأن الدراسات النفسية تؤكد أن أي سلوك إذا تكرر لمدة سبعة أيام يتحول إلى عادة، داعيًا كل من لا يصلي أن يستغل هذه الفرصة العظيمة ويحرص على أداء الصلاة في المسجد ومع الجماعة قدر المستطاع.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: *"أرحنا بها يا بلال"، وهذا يدل على أن الصلاة هي راحة القلب وسكينة الروح، وأن المسلم لا ينبغي أن يتعامل معها كعبء، بل هي نور في حياته، مشددا على أن رمضان هو مدرسة روحية متكاملة، فمن اجتهد فيه بالطاعة لن يخرج منه إلا وهو أقرب إلى الله.

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