وزيرة التضامن تفتتح مركز استقبال أبناء العاملين بالعاصمة الإدارية

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مركز استقبال الأطفال أبناء العاملين والعاملات بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء ذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وايواى فوميو سفير اليابان بالقاهرة، وايبياسو يو رئيس مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" في مصر، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ولفيف واسع من الحضور المعني بالطفولة.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير العدل والحضور على تفقد أروقة المركز، والاطلاع على شرح تفصيلي عن المركز وأقسامه وأهدافه والرؤية المستقبلية، حيث يضم المركز 4 فصول تستقبل الأطفال من سن 4 أشهر وحتى 6 سنوات، ويتسع المركز لاستقبال 77 طفلًا، وقد تم تأسيس المركز وفقًا للمعايير والمقاييس التي تتفق مع النموذج الياباني.

كما يضم عيادة تقدم خدمات وقائية وعلاجية وكشوفات دورية للأطفال، كما هناك غرفة عزل مخصصة لاستقبال الأطفال المرضى، وهناك ملف طبي مخصص لكل طفل داخل المركز، كما هناك منطقة خضراء مخصصة للألعاب وتتميز بأنها صديقة للبيئة ومزودة بعدد من الألعاب وفق أحدث المعايير.

ويقوم على المركز مجموعة من الاخصائيين المدربين على أحدث المناهج فى التعامل مع الطفل وتم التعاون مع هيئة التعاون الدولي "جايكا" فى تطبيق أحدث مناهج التعلم للأطفال عبر البرامج والأنشطة الدراسية ومن خلال التطبيقات الخاصة وفق نظام التعليم الياباني، باستهداف تحقيق الاستثمار فى البشر وتنمية مهارات وقدرات الطفل.

كما اطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور على النشاط اليومي للأطفال داخل المركز وفق أفضل البرامج التعليمية والترفيهية والرياضية، وشاهدوا تفاعل الأطفال مع الأنشطة والألعاب وفق كل فئة عمرية، كذلك المشاركة فى الأنشطة الفنية والتعبيرية المختلفة وجلسات المشاعر التى من خلالها، حيث يتم مساعدة الأطفال فى تحقيق النمو النفسي والشعوري للطفل بهدف تعلم الأطفال أهمية المشاعر وطرق التعبير وبما يعمل على تنمية المشاعر الإيجابية لديهم.

وشاهدت الدكتورة مايا مرسي والحضور عرضا موسيقيا متميزا من تقديم أطفال مبادرة وزارة التضامن الاجتماعى " أنا موهوب "، وكذلك عرض باليه قدمته عدد من الفتيات.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر إلى الحضور والسفير الياباني بالقاهرة والجايكا، مؤكدة أن العاصمة الإدارية الجديدة صديقة للطفل، حيث يشهد المركز برنامج تحسين الطفولة المبكرة، هو البرنامج الوحيد على مستوى العالم الذى تقدمه الحكومة اليابانية، ويهتم بالطفل فى المراحل العمرية الصغيرة، فهو نموذج متميز بداية من التجهيزات وأدوات اللعب والبرامج والمستوى التأهيلي والتدريبي لمقدمي الخدمة، كما أن المركز يستقبل أبناء العاملين والعاملات في الوزارة والوزارات الأخرى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه سيتم التوسع في الأنشطة الخاصة بهذا الملف، خاصة أن الوزارة تعمل على ارتفاع نسبة الحضانات من 8% إلى 25% على مستوى الجمهورية، وذلك دعما للأمهات حتى تتمكن من الخروج لسوق العمل.



وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم العمل على التوسع فى هذا النموذج الذى يأخذ بالنهج الياباني في التعلم، مشيرة إلى أن هذا التعاون يأتي فى إطار برنامج الطفولة المبكرة وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال زيارته لليابان بتطبيق النموذج الياباني في العديد من الحضانات على مستوى الجمهورية، ويعد هذا أول نموذج يأخذ بالمنهج الياباني فى التعلم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقدمت الدكتورة مايا مرسي الشكر لفريق العمل بالوزارة القائم على إنجاز المركز وفى مقدمتهم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي على العمل الدؤوب والمستمر للخروج بهذا الشكل المتميز، كذلك الشكر لسفارة ودولة اليابان على التعاون المشترك والذى أثمر عن هذا المركز كأول مركز يقام على النموذج الياباني بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جانبه، أعرب السفير الياباني عن سعادته بالمشاركة اليوم فى هذا الافتتاح، مشيرا إلى أن اللعب يعد من أهم عناصر التعلم، خاصة في مراحل الطفولة المبكرة بما له من آثار عديدة إيجابية على بناء الطفل، مقدما الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي وفريق العمل على هذا الجهد وهذا التعاون.

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