الجمعة 28 فبراير 2025
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حملات على منافذ بيع اللحوم والمطاعم بسوهاج بالتزامن مع شهر رمضان

حملات تموينية ,فيتو
حملات تموينية ,فيتو

نفذت مديرية الطب البيطري بسوهاج حملات مكبرة على المطاعم والنوادي ومحلات الجزارة، ومنافذ بيع اللحوم، والأسماك، والدواجن بمراكز ومدن سوهاج وطما وجرجا وعلى الأسواق كما كثفت المرور على منافذ بيع اللحوم، والدواجن، والأسماك، والمطاعم، والنوادي، والسوبر ماركت"، للتأكد من صلاحية جميع أنواع اللحوم للاستهلاك الآدمي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك

 

حملات على منافذ بيع اللحوم والمطاعم بسوهاج بالتزامن مع حلول شهر رمضان     

وأوضح الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري بسوهاج، أن الحملات بمدينة سوهاج أسفرت عن ضبط ٧٥ كيلو جرام من اللحوم البلدية المتغيرة الخواص والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وفي طما تم ضبط وإعدام ٤٠ كيلو جرام من اللحوم البلدية المتغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وفي جرجا تم إعدام حالة عجل بقري إعدام كلي بمجزر جرجا، نتيجة الإصابة بمرض إلتهاب الوخز الصديدي بالقلب، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

 

وأشار مدير عام الطب البيطري إلى استمرار تنفيذ توجيهات المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية على جميع منافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، حفاظا على صحة المواطنين.

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اللحوم والدواجن والأسماك الدكتور احمد حمدى الحملات التفتيشية غير صالحة للاستهلاك الادمي شهر رمضان المبارك منافذ بيع اللحوم مدينة سوهاج مديرية الطب البيطرى

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