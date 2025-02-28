الجمعة 28 فبراير 2025
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محافظات

افتتاح 12 مسجدا بالقليوبية في أخر جمعة من شهر شعبان

افتتاح 12 مسجدا بالقليوبية
افتتاح 12 مسجدا بالقليوبية في أخر جمعة من شهر شعبان

افتتحت مديرية أوقاف القليوبية 12 مسجدا في مختلف الإدارات التابعة لمديرية،برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وبحضور ومتابعة الشيخ ياسر حلمي غياتي وكيل وزارة أوقاف القليوبية .
 

اليوم، القليوبية تستعد لاستقبال رمضان بافتتاح 11 مسجدا، أبرزها علي فهمي بعد التجديد

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افتتاح 12 مسجد بالقليوبية 
وفي بداية اليوم قام  الشيـــخ ياسر حلمي غياتي وكيل وزارة أوقاف القليوبية مصطحبا مدير الإدارة الهندسية،بجولة تفقدية فى عدد من المساجد للاطمئنان على كمال جاهزيتها للافتتاح وإقامة الشعائر بها مع قدوم شهر رمضان.
وكان من أبرزهامسجد علي فهمي التابع لإدارة أوقاف بنها أول بحضور الدكتور عبدالرحمن رضوان مدير الدعوة بالمديرية مسجد عبدالباري عمرو كفر الحصة إدارة أوقاف بنها ثان،مسجد شومان والمسجد الشرقي بالحصافه إدارة أوقاف شبين شرق،مسجد الشهيد، أبو الغيط إدارة أوقاف القناطر الخيرية،مسجد الأربعين، ميت كنانه، إدارة أوقاف طوخ،مسجد الحبيب المصطفى إدارة أوقاف العبور
 

 

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مديرية اوقاف القليوبية،فيتو
مديرية اوقاف القليوبية،فيتو
مديرية اوقاف القليوبية،فيتو
مديرية اوقاف القليوبية،فيتو
مديرية اوقاف القليوبية،فيتو

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الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور اسامة الازهري مديرية اوقاف القليوبية القليوبية

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