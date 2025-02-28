الجمعة 28 فبراير 2025
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محافظات

اليوم، القليوبية تستعد لاستقبال رمضان بافتتاح 11 مسجدا، أبرزها علي فهمي بعد التجديد

مسجد علي فهمي بنها
مسجد علي فهمي بنها القليوبية، فيتو

تفتتح مديرية الأوقاف بـالقليوبية اليوم الجمعة 11 مسجدًا تزامنًا مع شهر رمضان المبارك  أبرزها مسجد علي فهمي.

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افتتاح مسجد علي فهمي بالقليوبية 

يقع  مسجد علي فهمي بكفر مناقر بنها  القليوبية ويتم افتتاحه اليوم  بعد إعادة تجديده مرة اخرى بتكلفة تخطت 8 ملايين جنيه.

 

وزير الأوقاف يتفقد أعمال تطوير مسجد علي فهمي بنها القليوبية 

في وقت سابق تفقد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أعمال الصيانة والتطوير بمسجد علي فهمي بمدينة بنها.

ووجه محافظ القليوبية ووزير الأوقاف بتذليل كافة الصعاب لتيسير الإجراءات الخاصة بالإحلال والتجديد وصيانة المساجد، سواء بمحافظة القليوبية أو بوزارة الأوقاف، وتابع وزير الأوقاف عن كثب أعمال الإنشاءات والتطوير الجارية بالمسجد، والذي تبلغ مساحته ألف متر والذي بدأت الأعمال به في فبراير الماضي، حيث تم إنجاز الأعمال في وقت قياسي، ووجه بسرعة إنجازها على أتم وجه وعلى أعلى المواصفات الهندسية القياسية بكل ما في الوسع الإمكان، وحثهم على تقديم أفضل خدمة مع سرعة الانتهاء من الأعمال.

مسجد علي فهمي بنها القليوبية،فيتو
مسجد علي فهمي بنها القليوبية، فيتو
مسجد علي فهمي بنها القليوبية،فيتو
مسجد علي فهمي بنها القليوبية، فيتو
مسجد علي فهمي بنها القليوبية،فيتو
مسجد علي فهمي بنها القليوبية، فيتو
مسجد علي فهمي بنها القليوبية،فيتو
مسجد علي فهمي بنها القليوبية، فيتو
مسجد علي فهمي بنها القليوبية،فيتو
مسجد علي فهمي بنها القليوبية، فيتو
مسجد علي فهمي بنها القليوبية،فيتو
مسجد علي فهمي بنها القليوبية، فيتو
مسجد علي فهمي بنها القليوبية،فيتو
مسجد علي فهمي بنها القليوبية، فيتو

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الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور اسامة الازهري مديرية الاوقاف بالقليوبية محافظة القليوبية مدينة بنها

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