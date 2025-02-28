تعيين سفيرً جديدً لموسكو في واشنطن لهذا السبب

أعلنت روسيا اليوم الجمعة، تعيين ألكسندر دارتشييف سفيرًا جديدًا لها في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب محادثات ثنائية في إسطنبول وفي خضم التقارب بين موسكو وواشنطن، ليشغل منصبًا كان شاغرًا منذ العام الماضي.

موسكو تعين سفيرًا جديدًا في واشنطن لهذا السبب

وقالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة "من المتوقع أن يغادر السفير الجديد إلى واشنطن في المستقبل القريب"، وفق وكالة "تاس" للأنباء.

وأضافت أن تعيين دارتشييف جاء بعد محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا في إسطنبول الخميس.

واختتمت الخميس في إسطنبول محادثات بين مسؤولين روس وأمريكيين، في ظل التقارب الجاري بين موسكو وواشنطن بهدف معلن هو إيجاد تسوية للحرب في أوكرانيا.

وانتهت المحادثات التي جرت في مقر إقامة القنصل العام الأمريكي بعد نحو ست ساعات ونصف ساعة، بحسب ما ذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية.

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