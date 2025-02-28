الجمعة 28 فبراير 2025
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رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ضد بيتيس في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

يتطلع ريال مدريد لانتزاع صدارة الدوري الإسباني "مؤقتًا"، عندما يحل ضيفًا على ريال بيتيس، غدًا السبت على ملعب بينتو فيامارين في الجولة 26 من الدوري الإسباني 2024-2025.

ويتواجد الريال في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 54 نقطة، بفارق الأهداف فقط خلف برشلونة، المتصدر، وبفارق نقطة أمام أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس 

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الجولة 26 من الدوري الإسباني 2024-25 هو يوم السبت على ملعب بينتو فيامارين.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً (19:30) بتوقيت القاهرة.

ويعلم الريال أن الفوز سيجعله يتصدر قمة جدول الترتيب على الأقل لمدة 24 ساعة، حيث سيخوض برشلونة مباراته في هذه الجولة يوم الأحد أمام ضيفه ريال سوسيداد.

في المقابل، يسعى بيتيس لاستغلال أفضلية اللعب على أرضه وأمام جمهوره لتحقيق أول فوز على الريال منذ مارس 2020.

ويتواجد بيتيس في المركز السادس برصيد 35 نقطة، ويسعى لحصد نقاط هذه المباراة من أجل تأكيد في هذا المركز الذي يؤهل صاحبه للعب في دوري المؤتمر الأوروبي.

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