السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة رمضان

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التهاني مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وأعرب الرئيس في برقياته لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية بحلول الشهر الفضيل، داعيا الله - عز وجل - أن يعيده عليهم وعلى شعوبهم الشقيقة بالخير واليمن والبركات.

وقال رئيس الجمهورية: إن "حلول الشهر الكريم يحثنا على قيمه السامية التي تدعونا إلى التضامن والتآخي والتعاون لمجابهة التحديات التي تمر بها الأمة من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار لشعوبنا العربية والإسلامية".



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