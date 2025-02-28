خريطة البرامج والمسلسلات على شاشة dmc في رمضان 2025

كشفت قناة dmc عن مواعيد برامج ومسلسلات شهر رمضان المبارك 2025 عبر شاشتها، حيث تضم مجموعة متنوعة من الأعمال والبرامج التي يترقبها الجمهور والمشاهدون.

خريطة برامج ومسلسلات قناة dmc

وتضم مسلسلات قناة dmc في رمضان المقبل كل من: “إخواتي”، “وتقابل حبيب”، “الكابتن”، “شهادة معاملة أطفال”، “جودر 2”.

فيما تضم قائمة البرامج كل من: “اللؤلؤ والمرجان”، “المفتي”، “باب رزق”، “لعلهم يفقهون”، “مدفع رمضان”.

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