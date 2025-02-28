السبت 01 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

6 شركات للوساطة تتصدر قائمة الأكبر قيمة تداول بنهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 6  شركات للوساطة  قائمة الشركات من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة ) بنهاية الأسبوع؛ وجاءت كالتالي: 

هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 27.3 مليار جنيه. 

سنرجي لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 6.45 مليارات جنيه. 

التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.6 مليار جنيه. 

بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت  2.4 مليار جنيه. 

مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 2.3 مليار جنيه. 

إي اف جي هيرميس الدولية للسمسرة  بقيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه.

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الخميس، آخر جلسات الأسبوع وشهر فبراير 2025، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.269 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 30610 نقاط، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 38272 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 13465 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وانخفض  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 8635 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 11910 نقاط، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3293 نقطة.

 

تعاملات نهاية جلسة الأربعاء 

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية  في ختام  تعاملات  الأربعاء 26 فبراير 2025، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.270 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 30631 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 38239 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 13475 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 8639 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 11905 نقاط، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3275 نقطة.

 

تعاملات منتصف الأسبوع 

وتراجعت معظم  مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.270 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 30654 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 38186 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 13484 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 8635 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 11904 نقاط، فيما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3262 نقطة.

 

تعاملات جلسة الإثنين 

 تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين الماضي، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 2.278 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجى إكس 30"

 وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 30925 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 38415 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 13605 نقاط.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 8718 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 11975 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3255 نقطة.

 

تعاملات جلسة بداية الأسبوع 

 ارتفعت  مؤشرات البورصة بختام تعاملات  الأحد، أول جلسات الأسبوع وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.275 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 31010 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 38530 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 13630 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 8712 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 11977 نقطة، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 3256 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

30 محدد الأوزان أداء مؤشرات البورصة أداء مؤشرات البورصة المصرية الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات الصغيرة البورصة المصرية إيجي إكس 70 متساوي الأوزان ايجي اكس 30 محدد الاوزان

مواد متعلقة

خبير يحدد أهم مكتسبات استئناف الطروحات في البورصة المصرية

14.4 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

90% صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع

البورصة تخسر 12 مليار جنيه بنهاية تداولات بداية الأسبوع

تأثير تثبيت سعر الفائدة على الذهب والبورصة.. صعود جديد لأسعار المعدن الأصفر في الصاغة.. البورصة تربح 10 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع

البورصة تربح 10 مليارات جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية، بنسبة 87.1% المصريون يستحوذون على التداولات.. سر اتجاه الشركات للاحتفاظ بالسيولة؟ وما هي الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال بسوق المال؟

أخبار الاقتصاد اليوم، كرتونة البيض البلدي تنخفض 30 جنيهًا، البورصة تربح 49 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم، ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق 25 جنيها

ads

الأكثر قراءة

قرار عاجل بشأن واقعة اعتداء لاعب الزمالك نبيل دونجا على شاب بالتجمع

وبخه لمدة 80 دقيقة وطرده من البيت الأبيض، كواليس لقاء الإهانة بين ترامب وزيلينسكي (فيديو)

ترامب يسخر من مظهر وملابس زيلينسكي (فيديو)

8 لاعبين من الأهلي ضمن قائمة منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون

ترامب يوبخ زيلينسكي، مشادة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فى البيت الأبيض (فيديو)

ارتفاع يصل لـ 15 جنيهًا في سعر زجاجة الزيت اليوم

بث مباشر، أول صلاة تراويح في الحرم المكي

ارتفاع درجات الحرارة وشبورة، حالة الطقس أول أيام رمضان

منوعات

المزيد

عرض زواج فريد، فلاح رومانسي يخطب حبيبته بطريقة غريبة

استبعاد الأمير هاري وزوجته من حفل الأوسكار السنوي، ما السبب؟

دفنتها في حافظة طعام، تركية تقتل رضيعتها بطريقة مروعة

مسبار أثينا يلتقط صورا "سيلفي" مع الأرض في طريقه إلى القمر

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

أسعار الأرز الأبيض اليوم الجمعة بالسوق المحلية

بـ 32 جنيها، سعر كيلو السكر اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع الطلائع.. الزمالك ضد إنبي.. ليفربول أمام باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل هناك دعاء معين لاستقبال شهر رمضان؟ أمين الفتوى يوضح ما كان يقوله النبي (فيديو)

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح رد الله على ادعاء اليهود بشأن النار

هو بيصوم ومش بيصلي وهي بتصوم ومش محجبة هل صيامهم باطل؟ أمين الفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية