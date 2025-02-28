خلاف على رحلة، حجز سائق نقل ذكى ضرب راكبة بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحجز سائق أحد تطبيقات النقل الذكي بتهمة التعدى على إحدى السيدات بالقاهرة، وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن شكوى سيدة من سائق سيارة "تابعة لإحدى شركات النقل الذكى" بتهمة التعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها.

وبالفحص تبين تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات" مصابة بكدمات بالبطن والوجه" - مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) بأنها حال قيامها باستقلال السيارة وبصحبتها والدتها لتوصيلهما إلى إحدى المناطق بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينها والسائق بسبب اختلافهما على مكان انتهاء الرحلة، قام على إثرها السائق بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السائق (مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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