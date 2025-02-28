الجمعة 28 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

خلاف على رحلة، حجز سائق نقل ذكى ضرب راكبة بالتجمع

حجز متهم
حجز متهم

 أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحجز سائق أحد تطبيقات النقل الذكي بتهمة التعدى على إحدى السيدات بالقاهرة، وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن شكوى سيدة من سائق سيارة "تابعة لإحدى شركات النقل الذكى" بتهمة التعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها.

وبالفحص تبين تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا  من (إحدى السيدات" مصابة بكدمات بالبطن والوجه" - مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) بأنها حال قيامها باستقلال السيارة وبصحبتها والدتها لتوصيلهما إلى إحدى المناطق بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينها والسائق بسبب اختلافهما على مكان انتهاء الرحلة، قام على إثرها السائق بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السائق (مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية التجمع الأول القاهرة الجديدة أمن القاهرة جهزة وزارة الداخلية دائرة قسم شرطة النزهة شرطة التجمع الأول

مواد متعلقة

اليوم، محاكمة المتهمين بقتل عامل لتسببه في خصم نصف يوم

حجز المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس في القاهرة

حبس 5 أشخاص بتهمة غسـل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بسوهاج

أحدهم رهن أرضه وآخر أصيب بالسكر، ضحايا منصة FBC الإلكترونية يروون مآسيهم

حبس مسجل خطر لتزوير المحررات الرسمية والنصب على راغبي العمل بالخارج

اليوم، محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربيني

استدعاء مجري التحريات بواقعة مالك شركة استثمار عقاري هارب من 292 سنة سجن

حبس سائق وعاطل بتهمة النصب على أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
ads

الأكثر قراءة

4 قرارات جمهورية هامة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة لتخفيف العبء عن المواطنين

رسالة السيسي للمصريين بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان

تعديل بجميع المكاتب، البريد تعلن عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان

التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مشاجرة دونجا مع شاب بالتجمع

سعر الدولار فى البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 فبراير 2025 وهذا العيار يسجل 4090 جنيها

الفنان سليمان عيد يعتذر للنوبيين بعد موجة غضب بسبب إعلان لشركة ألبان

جدول مباريات الأهلي فى شهر رمضان

منوعات

المزيد

مسبار أثينا يلتقط صورا "سيلفي" مع الأرض في طريقه إلى القمر

إعدام مسنة خطفت وباعت 17 طفلا بالصين، ما القصة؟

في واقعة غريبة، إلغاء مباراة في الدوري الألماني بسبب "عضة في منطقة حساسة"

من ديكتاتور إلى أحترمه، كيف تغيرت نظرة ترامب عن زيلينسكي بعد إتمام صفقة المعادن (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة بالأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

الطن بكام، تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

التصديري للصناعات الهندسية يعلن انتهاء دراسة تعزيز القيمة المضافة والتصدير

المزيد

انفوجراف

قصة حب ويسلي نجم الشباب السعودي مع زوجته في محاربة السرطان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تأخرت في قضاء ما أفطرته العام الماضي حتى دخل رمضان.. ماذا أفعل؟ الإفتاء تجيب

حكمه وفضله وثوابه، كل ما تريد معرفته عن الصوم في الشريعة الإسلامية

يفطر ولا يفطر، دليلك للإجابة على أبرز أسئلة الصيام خلال شهر رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية