إصابة 3 أشخاص بطلقات خرطوش في قنا

أصيب 3 أشخاص، اليوم الجمعة، بطلقات خرطوش، بقرية أبو شوشة التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بإصابة 3 أشخاص بطلقات خرطوش.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة محمود أحمد عبداللاه 16 عاما، طلق ناري خرطوش بالوجه والذراعين، خلف شعبان حسين 20 عاما، طلق ناري خرطوش بالظهر، محمد احمد محمد 20 عاما، طلق ناري خرطوش بالوجه والذراعين.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

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