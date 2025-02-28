رئيس الوزراء يفتتح مسجد "العلي العظيم" بألماظة ويؤدي صلاة الجمعة (صور)

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مسجد "العلي العظيم" بألماظة، بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور الدكتور / أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومجموعة من الوزراء، والدكتور/ نظير محمد عياد، مُفتي الجمهورية، والدكتور/ إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واللواء / أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وقيادات الدولة، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقيادات وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، ومحافظة القاهرة.

وقام رئيس مجلس الوزراء بإزاحة الستار إيذانًا بالافتتاح، وعقب الافتتاح أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة على تطوير وتجديد المساجد القائمة وإنشاء مساجد جديدة في مختلف محافظات الجمهورية، لافتًا في هذا الإطار إلى أن وزارة الأوقاف تستعد لاستقبال شهر رمضان المُعظم بافتتاح 162 مسجدًا جديدًا، منها 111 مسجدًا بنظام الإحلال والتجديد، و51 مسجدًا تم صيانتها وتطويرها.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء أنحاء المسجد، وخلال ذلك استمع إلى شرح من اللواء / أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذي أوضح أن أعمال إنشاء المسجد بدأت في يوليو 2023، وتم الانتهاء منها في فبراير 2025، من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مُشيرًا إلى أن المسجد يسع لعدد 5000 مُصلي، ومُقام على مساحة 8100 متر مربع، بعدد 3 أدوار (بدروم، أرضي، ودور أول)، مُضيفًا أن المسجد تم تصميمه ليحتوي على مُختلف الخدمات التي يحتاجها المواطنون، حيث يشتمل على: دار وقاعات للمناسبات، وغرفة تحفيظ وتجويد القرآن الكريم، ومصلى للسيدات، وساحات داخلية وخارجية، ومنطقة العيادات، وساحة انتظار للسيارات، ودورات مياه، وحضانة، وفصول تعليمية، ومكتبة.



كما استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من الدكتور / أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والذي أشار إلى أن إجمالي عدد المساجد المُفتتحة منذ أول يوليو 2024 حتى الآن، بلغ 1126 مسجدًا، من بينها 770 مسجدًا إحلال وتجديد، و356 مسجدًا صيانة وتطوير.

وفي هذا الإطار، أضاف وزير الأوقاف أن إجمالي عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وتأثيثها منذ يوليو 2014 وحتى الآن بلغ 13207 مساجد.

ونوه الدكتور أسامة الأزهري إلى أنه تم مراعاة التنوع الجغرافي في قائمة المساجد المُقرر افتتاحها، حيث شملت مساجد بمحافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، بني سويف، البحيرة، الشرقية، الدقهلية، المنيا، أسيوط، كفر الشيخ، المنوفية، جنوب سيناء، القليوبية، الإسماعيلية، مطروح، الأقصر، سوهاج، أسوان، الغربية، قنا، دمياط، والسويس، مؤكدًا أنه جار استكمال العمل على إنشاء وتطوير وتجديد المساجد بجميع مناطق الجمهورية.

كما لفت وزير الأوقاف إلى أن هذه الجهود تُؤكد التزام الوزارة بتطوير بيوت الله - عز وجل - وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مُناسبة للمصلين، في إطار الاهتمام بالارتقاء بالمساجد ماديًا وفكريًا وروحيًا.

وقام رئيس مجلس الوزراء بأداء صلاة الجُمعة، كما استمع إلى خطبتي الجمعة، حيث جاءت الأولى بعنوان "يا باغي الخيرِ أقبِل"، وتمت الإشارة إلى أن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بفضائل شهر رمضان المُعظم، والتنبيه على وجوب الإقبال على مواسم الخير، بينما تناولت الخطبة الثانية أهمية الحفاظ على الآثار المصرية، وصون الثروات الطبيعية لبلدنا، وقيام المواطنين بالحفاظ عليها.

وعقب أداء الصلاة، حرص الدكتور مصطفى مدبولي على تحية جموع المصلين، ونقل لهم تحيات الرئيس / عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتهنئته لهم بشهر رمضان الكريم، داعيًا الله عز وجل أن يُعيد هذا الشهر الفضيل على شعب مصر بالخير واليُمن والبركات، ودوام التقدم والازدهار.



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