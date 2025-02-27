رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ميناء السخنة، ويؤكد: نعمل على سرعة التنفيذ

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعمال مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة، خلال جولته بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، حيث تابع نسب التنفيذ المختلفة بالمشروع، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير لدخول الميناء الخدمة قريبًا.

وأشار مدبولي إلى أن تطوير المواني يمثل أولوية، حيث يتم متابعة المشروعات الجارية بشكل دوري لضمان تنفيذها وفق الخطط الزمنية المحددة.

تقدم ملموس في نسب التنفيذ

من جانبه، أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن ميناء السخنة يُعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي "السخنة – الدخيلة"، ضمن مشروع إنشاء محور "السخنة – الإسكندرية" المتكامل للحاويات، لربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط.

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء محمد خليل، مدير مشروع التطوير بالميناء، الذي استعرض نسب التنفيذ، مشيرًا إلى أن إجمالي أعمال المشروع وصلت إلى 96%، حيث تم الانتهاء من:

100% من أعمال الأرصفة

99.5% من حواجز الأمواج

95% من أعمال الحفر الجاف

93% من إجمالي التكريك بواقع 70 مليون متر مكعب

85% من الطرق الداخلية

60% من أعمال السكك الحديدية والمرافق (كهرباء – مياه – صرف)

40% من الإنشاءات والمباني الإدارية

محطة "هاتشيسون" تدخل مراحلها النهائية

كما تفقد مدبولي محطة حاويات "هاتشيسون"، وهي أولى محطات مشروع التطوير، حيث تم الانتهاء بالكامل من أعمال البنية التحتية الخاصة بها، فيما بلغت نسبة تنفيذ البنية الفوقية 20%.

وأكد الوزير أن الدولة تسعى لتحويل الميناء إلى مركز محوري عالمي، وزيادة حصة مصر في السوق العالمية لتجارة الترانزيت، من خلال التوسع في تطوير البنية الفوقية واستقطاب الشراكات الدولية.

وأضاف أن الميناء يمتد على مساحة 29 كم²، ويشمل إنشاء 5 أحواض جديدة، و18 كيلومترًا من الأرصفة البحرية بعمق 18 مترًا، وساحات تداول بمساحة 9.2 مليون متر²، ومناطق لوجستية على مساحة 5.2 كم²، إلى جانب شبكة طرق وسكك حديدية حديثة بطول 30 كم، متصلة بخط القطار الكهربائي السريع.

وأكد الوزير أن التعاون مع كبرى الشركات العالمية لإدارة وتشغيل الميناء يأتي في إطار خطة الدولة لجذب المزيد من الخطوط الملاحية، وتعزيز حركة التجارة الدولية، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

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