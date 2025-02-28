أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تسعى باستمرار إلى إعداد الكوادر الأكاديمية المصرية وتأهيلها للمنافسة عالميًا، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

ختام فعاليات البرنامج الثاني للبعثات والمهمات العلمية "سفراء الوطن" لتأهيل المبعوثين

وأضاف أن البرامج التدريبية، مثل برنامج "سفراء الوطن"، تعكس اهتمام الدولة بتعزيز دور المبعوثين في نقل صورة إيجابية عن مصر للعالم، مما يسهم في دعم التعاون العلمي والثقافي بين مصر والدول الأخرى.

في هذا الإطار نظم معهد إعداد القادة البرنامج الثاني للبعثات والمهمات العلمية "سفراء الوطن"، تحت رعاية الوزير، وإشراف الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والقائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور كريم همام، وذلك على مدار ثلاثة أيام بمقر المعهد.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن فريد أن برنامج "سفراء الوطن" يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لتأهيل المبعوثين، مشددًا على أهمية دعمهم لمواجهة التحديات الأكاديمية والثقافية في الدول المضيفة.

فيما أوضح الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن البرنامج يهدف إلى إعداد المبعوثين ليكونوا نماذج مشرفة تعكس تطور مصر العلمي والثقافي، مشيرًا إلى أنه لا يقتصر على المهارات الأكاديمية، بل يشمل أيضًا تنمية المهارات الشخصية والمهنية لتعزيز قدرة المبعوثين على التفاعل بمرونة وكفاءة في البيئات الدولية.

تضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات وورش العمل التي تهدف إلى تعزيز المهارات الأكاديمية والمهنية للمبعوثين، وإعدادهم ليكونوا واجهة مشرفة لمصر في الخارج من خلال تأهيلهم علميًا وثقافيًا.

حيث ألقت بسنت منتصر، نائب المدير التنفيذي لوحدة المبادرة المصرية اليابانية، محاضرة تناولت الجوانب العلمية والتنظيمية لإدارة البعثات، مستعرضةً دور المكاتب الثقافية بالخارج في دعم المبعوثين أكاديميًا وإداريًا، مؤكدة أن المبعوثين يمثلون سفراء حقيقيين لوطنهم، ويجب أن يعكسوا قيم مصر من خلال التميز العلمي والسلوك الراقي.

وقدمت داليا يوسف، مدير إدارة الإشراف المالي بالإدارة العامة للشؤون الثقافية والبعثات، محاضرة عن الجوانب المالية المرتبطة بالمبعوثين، تناولت فيها سبل الحصول على التمويل وآليات صرف المستحقات المالية عبر المكاتب الثقافية بالخارج، مشددةً على أهمية التخطيط المالي الجيد لضمان التركيز على الأهداف الأكاديمية.

كما ناقش مصطفى الهلباوي، أحد شباب علماء الأزهر، مفهوم وسطية الإسلام في مواجهة الفكر المتطرف، موضحًا أهمية تقديم صورة إيجابية عن الإسلام عبر سلوك المبعوثين ومناقشاتهم العلمية.

وفي إطار التوعية الرقمية، قدمت الدكتورة سارة نعيم، من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، محاضرة حول الإنترنت المظلم، مخاطره القانونية والأخلاقية، وتأثيره السلبي على المجتمع، مؤكدة على ضرورة تعزيز الوعي الرقمي لدى الشباب.

وتحدث الدكتور سيد عبد الجابر، وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي السابق بجامعة حلوان، عن التحول الرقمي وأهميته في تطوير الجامعات المصرية، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق استراتيجيات حديثة لتحقيق الكفاءة والجودة في العمل الأكاديمي والإداري.

من جانبه، استعرض الدكتور رامي عاشور، زميل كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، مفهوم الأمن القومي المصري والتحديات التي تواجه الدولة، مثل الإرهاب والشائعات والتهديدات السيبرانية، مؤكدًا دور المبعوثين في تعزيز صورة مصر عالميًا.

واختُتم البرنامج بحفل توزيع شهادات المشاركة، حيث أشاد الحضور بأهمية البرنامج في تأهيل الكوادر الأكاديمية للمستقبل.

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