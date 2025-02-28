ندوة علمية بجامعة جنوب الوادي تناقش تأثير الأمراض البيئية على صحة الأسماك

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي، ندوة علمية هامة بعنوان "الأمراض البيئية التي تصيب الأسماك وعلاقتها بالصحة العامة والتنمية المستدامة".

جاءت هذه الندوة تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبرعاية الدكتور سامي مراد، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور سراج الدين، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

صحة الأسماك وصحة الإنسان والبيئة

قدمت الندوة الدكتورة كريمة علاء الدين بكري، مدرس الأسماك بقسم الأسماك بالكلية، مستعرضةً الصلة الوثيقة بين صحة الأسماك وصحة الإنسان والبيئة.

تناولت الندوة ثلاثة محاور رئيسية:

الإجهاد الحراري (Temperature Stress): شرحت الدكتورة كريمة كيف يؤثر تغير درجة حرارة الماء على مناعة الأسماك، مما يجعلها أكثر عرضة للأمراض التي قد تنتقل للإنسان عبر سلسلة الغذاء،والتسمم بالأمونيا (Ammonia Poisoning): بينت الندوة خطورة تلوث الماء بالأموني، وكيف يؤدي ذلك إلى نفوق الأسماك وتلوث البيئة، مما يُهدد الصحة العامة.



نقص الأكسجين البيئي (Environmental Hypoxia):

ناقشت الندوة تأثير نقص الأكسجين على نمو الأسماك وتكاثره، وكيف يؤثر ذلك على الموارد السمكية والأمن الغذائي وتُسلط محاور الندوة الضوء على الترابط الوثيق بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، وهو جوهر نهج «الصحة الواحدة». فالإجهاد الحراري والتسمم بالأمونيا ونقص الأكسجين، كلها عوامل بيئية تؤثر سلبًا على صحة الأسماك، وبالتالي على جودة الغذاء المُتاح للإنسان وسلامته. كما أن هذه التحديات البيئية غالبًا ما تكون مُرتبطة بالتغيرات المناخية، مما يُبرز أهمية التنمية المُستدامة في مواجهة هذه التغيرات والتخفيف من آثارها السلبية على النظم البيئية وصحة الكائنات الحية. فعلى سبيل المثال، تُساهم ممارسات الصيد الجائر والتلوث المائي في تفاقم مشكلة نقص الأكسجين، بينما يُؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة الإجهاد الحراري على الأسماك. لذا، فإن تبني ممارسات مستدامة في إدارة الموارد المائية والحد من التلوث يُعد أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على صحة الأسماك والإنسان والبيئة على حد سواء.

تندرج هذه الندوة تحت مظلة "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة، وتحديدًا ضمن المحور الثاني: "بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته"، والهدف الاستراتيجي الثاني: "نحو تعليم أفضل يسهم في توفير وظائف المستقبل"، والبرنامج الرئيسي الثاني: "تعليم شامل للجميع والتأهيل التعليمي والتربوي". وتهدف إلى تزويد الطلاب والكوادر البيطرية بالمعرفة اللازمة للحفاظ على صحة الأسماك والبيئة المائية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

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