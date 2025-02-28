مصرع شاب غرقا داخل بحر كوبري كفر ربيع في المنوفية

لقى شاب مصرعه غرقا داخل بحر كوبري كفر ربيع التابع لمركز تلا بمحافظة المنوفية، أثناء قيامه بغسل التوك توك الخاص به، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري لموقع الحادث.

تفاصيل الواقعة بالمنوفية

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا يفيد بورود بلاغ بغرق "أحمد السيد عنتر " 40 سنة بسقوطه داخل بحر كوبري كفر ربيع، أثناء قيامه بغسل التوكتوك الخاص به.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري لموقع الحادث لانتشال الجثمان ومازالت عمليات البحث عنه مستمرة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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