الجمعة 28 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 فبراير 2025 وهذا العيار يسجل 4090 جنيها

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

 سعر جرام الذهب، تنشر "فيتو" أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 فبراير 2025 وفق آخر تحديث بالأسواق ومحال الصاغة، بعد أن شهدت أسعار المعدن الأصفر تراجعًا بنحو 30 جنيهًا بجميع الأعيرة بختام تعاملات أمس الخميس 27 فبراير 2025 داخل الأسواق.

 

أسعار الذهب عيار 24 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4674 جنيهًا “بيع“، 4651.5 جنيه ”شراء".
 

أسعار الذهب اليوم، فيتو
أسعار الذهب اليوم، فيتو

أسعار الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4090 جنيهًا ”بيع"، 4070 جنيهًا “شراء”

 

أسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3505 جنيهات “بيع”، 3488.5 جنيها “شراء”
 

سعر الذهب، فيتو
سعر الذهب، فيتو

سعر الجنيه الذهب اليوم

 وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 32720 جنيهًا “بيع”، 32560 جنيهًا “شراء”

 

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار

يعد الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

  • الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

 

معدن الثراء، ماذا تعرف عن الذهب؟  

وعرف الذهب بمعدن الثراء والمال، وهو عنصر كيميائي برمز Au بسبب اسمه في اللغة اللاتينية Aurum ويستخدم الذهب اليوم في عدة مجالات شخصية، تجارية، وصناعية، كما أنه يتواجد في الطبيعة في عدة أماكن منها داخل الصخور أو في قاع الأنهار.

 

استخدام الذهب على مر العصور 

وتم استخدام الذهب في عدة مجالات منذ زمن طويل حيث كان يستخدم في صنع توابيت الملوك في عصور مختلفة على مر التاريخ كونه أحد رموز القوة والثراء، كما تم استخدامه في تزيين المقابر الملكية وتعزيز القيمة الرمزية للملوك والملكات، بالإضافة لاستخدامه في مصر القديمة في صناعة الأقنعة والمجوهرات المقدسة التي كانت ترافق الملوك في حياتهم الآخرة، وتعتبر جزءًا أساسيًّا من معتقداتهم حول الحياة بعد الموت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أهم أدوات الاستثمار اسعار الذهب اليوم الجمعه اسعار الذهب عيار 21 اسعار الذهب عيار 18 اسعار الذهب عيار 24 اسعار المعدن الاصفر أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم الإستثمار في الذهب الذهب اليوم الجمعة الذهب عيار 24 الذهب عيار 21 الذهب عيار 18

مواد متعلقة

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة بالأسواق، عيار 21 يتجاوز الـ 4 آلاف جنيه

أسعار الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات الأسبوع (تحديث لحظي)

الدولار بكام النهارده؟ أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر جرام الذهب في مصر، عيار 21 وصل لكام النهاردة؟

مؤشرات البورصة المصرية تحصد المكاسب.. خبير يكشف مدى تأثر سوق المال بتثبيت سعر الفائدة.. والذهب يتهاوى عالميًّا لهذا السبب

المعدن الأصفر يحقق مكاسب جديدة منتصف تعاملات الأربعاء

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم

مؤشر الذهب يتلون بالأحمر عالميا، الأونصة تتهاوى لـ 2914 دولارا

ads

الأكثر قراءة

حماس تعلن استعدادها التنازل عن إدارة غزة مقابل شرط واحد

4 قرارات جمهورية هامة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة لتخفيف العبء عن المواطنين

سعر الدولار فى البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 فبراير 2025 وهذا العيار يسجل 4090 جنيها

تعديل بجميع المكاتب، البريد تعلن عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان

حتى تكتمل الحزمة الاجتماعية

التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مشاجرة دونجا مع شاب بالتجمع

جدول مباريات الأهلي فى شهر رمضان

منوعات

المزيد

مسبار أثينا يلتقط صورا "سيلفي" مع الأرض في طريقه إلى القمر

إعدام مسنة خطفت وباعت 17 طفلا بالصين، ما القصة؟

في واقعة غريبة، إلغاء مباراة في الدوري الألماني بسبب "عضة في منطقة حساسة"

من ديكتاتور إلى أحترمه، كيف تغيرت نظرة ترامب عن زيلينسكي بعد إتمام صفقة المعادن (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

الطن بكام، تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

التصديري للصناعات الهندسية يعلن انتهاء دراسة تعزيز القيمة المضافة والتصدير

بكام كيلو السكر اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قصة حب ويسلي نجم الشباب السعودي مع زوجته في محاربة السرطان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تأخرت في قضاء ما أفطرته العام الماضي حتى دخل رمضان.. ماذا أفعل؟ الإفتاء تجيب

حكمه وفضله وثوابه، كل ما تريد معرفته عن الصوم في الشريعة الإسلامية

يفطر ولا يفطر، دليلك للإجابة على أبرز أسئلة الصيام خلال شهر رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية