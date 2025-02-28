بسبب وجبة إندومي، تسمم أسرة في المنوفية

أصيبت فتاة وطفلان بحالة تسمم إثر تناول وجبة إندومي بقرية طبلوها التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تفاصيل الواقعة بالمنوفية

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا يفيد بإستقبال مستشفى تلا المركزي "مريم.ا.ا" 14 سنة طالبة بالصف الثاني الإعدادي بقرية طبلوها، و"محمد.م.ر" 5 سنوات، و"حور.م.ر" 3 سنوات، مصابين بحالة تسمم.

وبالانتقال والفحص تبين إصابتهم بحالة تسمم إثر تناولهم وجبة إندومي، وتم نقلهم إلى مستشفى تلا المركزي ومن ثم تحويلهم إلى قسم السموم شبين الكوم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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