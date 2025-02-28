باتشوكا المكسيكي يعلن تجديد عقد أسامة الإدريسي

أعلن نادي باتشوكا المكسيكي، تجديد عقد المغربي أسامة الإدريسي لاعب الفريق حتى عام 2028.

وكشف نادي باتشوكا عبر موقعه الرسمي عن تجديد عقد الإدريسي لمدة 3 مواسم أخرى، ليغلق الباب أمام الأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب المغربي.

وارتبط الإدريسي بالانتقال إلى العديد من الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، خاصة بعد تألقه اللافت في بطولة إنتركونتيننتال 2024 التي أقيمت في قطر.

وكان الإدريسي قد انضم إلى نادي باتشوكا في صيف 2023 في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن صفوف إشبيلية الإسباني.

وشارك الإدريسي في 63 مباراة رفقة باتشوكا في مختلف البطولات والمسابقات وسجل 12 هدفا وصنع 21 آخرين.

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