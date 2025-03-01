البابا غبريال الأول، راهب ناسك وبطريرك زاهد

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الذكرى السنوية لرحيل القديس البابا غبريال الأول، البطريرك السابع والخمسين للكرازة المرقسية، الذي تنيَّح عام 920م، بعد حياةٍ حافلةٍ بالعبادة والجهاد الروحي.

رحلة البابا غبريال الأول

وُلِدَ القديس البابا غبريال الأول، البطريرك السابع والخمسين للكرازة المرقسية في قرية الماى بمحافظة المنوفية، وانطلق في مسيرته الرهبانية بدير القديس مكاريوس الكبير، حيث عُرف بتواضعه الشديد وحبه للعزلة والصلاة الدائمة. وبسبب سيرته المقدسة، وقع عليه الاختيار ليصبح بطريركًا في عام 909م، ليواصل خدمته بروح النسك والتقوى، دون أن تشغله أعباء البطريركية عن عبادته وزهده.

ورغم مسؤولياته الجسيمة، كان يقضي معظم وقته في البرية، متفرغًا للصوم والصلاة، وظلّ على هذا النهج طوال إحدى عشرة سنة حتى انتقاله بسلام. واليوم، تكرّم الكنيسة ذكراه باعتباره نموذجًا للراعي الأمين الذي جمع بين القيادة الروحية والتواضع العميق.

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