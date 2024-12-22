انهيار شرفتي عقار بكورنيش الإسكندرية (صور)

تسبب انهيار شرفتي عقار علي كورنيش الإسكندرية بمنطقة الشاطبي بحي وسط، في توقف الحركة المرورية بالطريق،ولم يسفر الانهيار عن وقوع أي إصابات بين المارة أو سكان العقار.

انهيار شرفتي عقار

وكان قسم شرطة باب شرقي تلقى بلاغًا يفيد بانهيار شرفتي بالطابق الثاني لأحد العقارات بمنطقة الشاطبي، وهو العقار الثاني الذي يشهد انهيار شرفة خلال أسابيع قليلة في نفس المنطقة، إذ سبق أن شهد العقار المجاور واقعة مشابهة.



وانتقلت قوه امنية برفقه مسئولي حي وسطوإلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني حول العقار لمنع اقتراب المارة وضمان سلامتهم، كما تم إخطار الإدارة الهندسية بحي وسط الإسكندرية لفحص حالة العقار والتأكد من مدى سلامة باقي الشرفات والأجزاء المتبقية، وجري تسيير الحركة المرورية

يُذكر أن هذه الحالة تُعد السادسة خلال ثلاثة أيام فقط، حيث تزايدت في الآونة الأخيرة حالات انهيار شرفات العقارات والواجهات في المدينة، خاصة في المنازل القديمة التي تعاني من الإهمال ونقص الصيانة، مما يثير القلق حول سلامة السكان والمارة.

دعوات للمحافظة على الأرواح والممتلكات

وكانت النيابة العامة طالبت بضرورة الإسراع في مراجعة الحالة الإنشائية للعقارات القديمة على مستوى المحافظة، خاصة في المناطق المطلة على الكورنيش والأحياء الشعبية، كما دعت المواطنين للإبلاغ عن أي علامات ضعف أو شروخ تهدد سلامة العقارات حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.