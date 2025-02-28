رسالة مؤثرة من إليسا لوالدها في ذكرى وفاته

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا الذكرى الـ21 لوفاة والدها زكريا خوري، الذى توفى منذ عام 2004، وقد قامت الفنانة اللبنانية بإحياء الذكرى بطريقة مؤثرة وعاطفية، لجأت فيها إلى الذكاء الاصطناعي.

إليسا تعانق والدها المتوفى

شاركت إليسا عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" مقطع فيديو باللونين الأسود والأبيض، ظهر في الشق الأيمن منه والدها المتوفى، أم في الشق الأيسر صورة لها.

وعبر استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، تحركت الصورتان باتجاه بعضهما البعض، لتنتهي بعناق افتراضي مؤثر، كما لو أن إليسا ارتمت في أحضان والدها.

وأرفقت إليسا الفيديو بتعليق، كتبت فيه: "21 سنة مرقوا وكأنهم امبارح… غيابك وجع وغصّة، بس حضنك باقي بقلبي، وبكل ذكرى عايشة فيي".

وتابعت أنها أصبح بمقدورها عيش لحظة العناق ولو افتراضيا، قائلة: "اليوم، ولو من خلال الذكاء الاصطناعي، عشت اللحظة يلي بتمناها كل يوم… حضنك. ياما خدني يا ناس من إيدي وارتحت فحضنه من الآه".

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